На Буковине осталось около 5000 больных на коронавирус

В Черновицкой области COVID-19 до сих пор преодолевают 4926 пациентов.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "В Черновицкой области сейчас 4926 больных на коронавирус. Почти половина из них - в Черновцах, 2075 человек. В больницах области 606 человек, причем шестьдесят шестой тяжелом состоянии".

Детали: С начала пандемии на Буковине зарегистрировали 12793 случая коронавируса. Выздоровели уже 7468 больных.

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