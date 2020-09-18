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МЗС Болгарії запросило Кулебу відвідати Софію

П'ятниця, 18 вересня 2020, 04:50

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва запросила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відвідати столицю держави Софію.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Дякую за гостинність і чекаю відповіді-візиту до Софії (Захарієва 17 вересня прибула в Україну з робочим візитом - ред)".

Деталі: Під час візиту Захарієва зазначила, що Україна є однією з пріоритетних держав для Болгарії у східному партнерстві. Вона зауважила, що у 2019 році Болгарію відвідали 500 тисяч українських туристів.

Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда у жовтні планує приїхати з візитом до Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: Болгарія
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