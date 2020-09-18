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МИД Болгарии пригласило Кулебу посетить Софию

Пятница, 18 сентября 2020, 04:50

Вицепремьер, министр иностранных дел Республики Болгария Екатерина Захариева пригласила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу посетить столицу государства Софию.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Спасибо за гостеприимство и жду ответа-визита в Софию (Захариева 17 сентября прибыла в Украину с рабочим визитом - ред)".

Детали: Во время визита Захариева отметила, что Украина является одной из приоритетных стран для Болгарии в восточном партнерстве. Она отметила, что в 2019 году Болгарию посетили 500 000 украинских туристов.

Напомним: Президент Польши Дуда в октябре планирует приехать с визитом в Киев.

Темы: Болгария


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