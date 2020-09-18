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На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами через камеру

П'ятниця, 18 вересня 2020, 07:11

На компанію Facebook Inc знову подали в суд за нібито шпигунство за користувачами Instagram використовуючи камери їх мобільних телефонів.

Джерело: ST

Деталі: У зверненні до суду, поданому 17 вересня в федеральний суд Сан-Франциско, користувач Instagram з Нью-Джерсі стверджує, що додаток використовує камеру навмисно і з метою збору "прибуткових і цінних даних про своїх користувачів".

Facebook спростував звинувачення і звинуватив програмну помилку в тому, що телефон мимовільно отримував доступ до камер iPhone.

Теми: facebook


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