На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями через камеру
Пятница, 18 сентября 2020, 07:11
На компанию Facebook Inc снова подали в суд за якобы шпионаж за пользователями Instagram используя камеры их мобильных телефонов.
Источник: ST
Детали: В обращении в суд, поданном 17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско, пользователь Instagram из Нью-Джерси утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора "прибыльных и ценных данных о своих пользователях".
Facebook опроверг обвинения и обвинил программную ошибку в том, что телефон самопроизвольно получал доступ к камерам iPhone.