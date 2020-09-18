На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями через камеру

На компанию Facebook Inc снова подали в суд за якобы шпионаж за пользователями Instagram используя камеры их мобильных телефонов.

Источник: ST

Детали: В обращении в суд, поданном 17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско, пользователь Instagram из Нью-Джерси утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора "прибыльных и ценных данных о своих пользователях".

Facebook опроверг обвинения и обвинил программную ошибку в том, что телефон самопроизвольно получал доступ к камерам iPhone.