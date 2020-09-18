Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями через камеру

Пятница, 18 сентября 2020, 07:11

На компанию Facebook Inc снова подали в суд за якобы шпионаж за пользователями Instagram используя камеры их мобильных телефонов.

Источник: ST

Детали: В обращении в суд, поданном 17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско, пользователь Instagram из Нью-Джерси утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора "прибыльных и ценных данных о своих пользователях".

Facebook опроверг обвинения и обвинил программную ошибку в том, что телефон самопроизвольно получал доступ к камерам iPhone.

Темы: facebook


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено, видеоЛукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает

Новости 17 сентября: взятка для Юрченко, избрание главы САП

фотоВоенный полигон горит на Киевщине

фотоНа столичном Андреевском спуске произошел взрыв, два человека в больнице

Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога

Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

Все новости...
facebook
54% украинцев в Facebook публикуют фейки, манипуляции и сайты-мусорники. Всеукраинское исследование
Facebook разоблачил проект российской "фабрики троллей"
Новости экономики 14 августа: начало рецессии, повышение "минималки", платежная система от Facebook
Последние новости
07:11
На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями через камеру
05:09
SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink
04:50
МИД Болгарии пригласило Кулебу посетить Софию
03:24
Украина на 13-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
01:12
На Буковине осталось около 5000 больных на коронавирус
00:36
Журналист "1+1" сообщил, что получил политическое убежище в Германии
23:55
видеоПобили 26-летний рекорд Сергея Бубки
23:32
Лавров повторил "ихтамнет": Кулеба напомнил все "достижения" России за годы войны
23:03
"Колос" выбил из квалификации Лиги Европы греческий "Арис"
22:50
Кравчук требует допуска Красного Креста к пленным украинцам в ОРДЛО
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!