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На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями через камеру

Пятница, 18 сентября 2020, 07:11

На компанию Facebook Inc снова подали в суд за якобы шпионаж за пользователями Instagram используя камеры их мобильных телефонов.

Источник: ST

Детали: В обращении в суд, поданном 17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско, пользователь Instagram из Нью-Джерси утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора "прибыльных и ценных данных о своих пользователях".

Facebook опроверг обвинения и обвинил программную ошибку в том, что телефон самопроизвольно получал доступ к камерам iPhone.

Темы: facebook
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