Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колишня модель звинувачує Трампа в сексуальному насильстві

П'ятниця, 18 вересня 2020, 07:39

Колишня модель Емі Дорріс розповіла про те, що Дональд Трамп згвалтував її на Відкритому чемпіонаті США з тенісу більш ніж два десятиріччя тому.

Джерело: інтерв'ю Guardian

Деталі: Дорріс, якій в той час було 24 роки, звинувачує Трампа в сексуальному насильстві, яке мало місце на турнірі в Нью-Йорку 5 вересня 1997 року.

Адвокати Трампа заперечують, що він коли-небудь ображав чи поводився неналежним чином по відношенню до Дорріс.

Пряма мова: "Моїм донькам скоро виповниться 13 років і я хочу, щоб вони знали, що нікому не дозволено робити з вами те, чого ви не хочете. Я хочу, щоб вони побачили, що я не мовчу, що я протистояла комусь, хто зробив щось неприпустиме".

Теми: Трамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено, відеоЛукашенко заявив, що посилює кордон з Україною, а із Заходом закриває

Новини 17 вересня: хабар для Юрченка, обрання очільника САП

фотоВійськовий полігон горить на Київщині

фотоНа столичному Андріївському узвозі стався вибух, двоє людей у лікарні

Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави

Зеленський про нардепа Юрченка: Обов’язково сяде в тюрму

Усі новини...
Трамп
Трамп каже, що США із жовтня вакцинуватимуть громадян від COVID-19
Штаб Трампа використав у передвиборній рекламі зображення російських винищувачів
Трамп продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції за втручання у вибори
Останні новини
07:49
Формування Росії відкривали вогонь із підствольного гранатомета
07:39
Колишня модель звинувачує Трампа в сексуальному насильстві
07:11
На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами через камеру
05:09
SpaceX анонсувала запуск 13-ої місії Starlink
04:50
МЗС Болгарії запросило Кулебу відвідати Софію
03:24
Україна на 13-му місці в світі за кількості нових випадків COVID-19
01:12
На Буковині лишилось близько 5000 хворих на коронавірус
00:36
Журналіст "1+1" повідомив, що отримав політичний притулок у Німеччині
23:55
відеоПобили 26-річний рекорд Сергія Бубки
23:32
Лавров знову сказав "іхтамнєт": Кулеба нагадав усі "досягнення" Росії за роки війни
Усі новини...