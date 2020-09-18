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Колишня модель звинувачує Трампа в сексуальному насильстві

П'ятниця, 18 вересня 2020, 07:39
Колишня модель звинувачує Трампа в сексуальному насильстві
Photograph: Mitchel Worley/The Guardian

Колишня модель Емі Дорріс розповіла про те, що Дональд Трамп згвалтував її на Відкритому чемпіонаті США з тенісу більш ніж два десятиріччя тому.

Джерело: інтерв'ю Guardian

Деталі: Дорріс, якій в той час було 24 роки, звинувачує Трампа в сексуальному насильстві, яке мало місце на турнірі в Нью-Йорку 5 вересня 1997 року.

Адвокати Трампа заперечують, що він коли-небудь ображав чи поводився неналежним чином по відношенню до Дорріс.

Пряма мова: "Моїм донькам скоро виповниться 13 років і я хочу, щоб вони знали, що нікому не дозволено робити з вами те, чого ви не хочете. Я хочу, щоб вони побачили, що я не мовчу, що я протистояла комусь, хто зробив щось неприпустиме".

"Українська правда" у Threads

Теми: Трамп
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