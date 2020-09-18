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Бывшая модель обвиняет Трампа в сексуальном насилии

Пятница, 18 сентября 2020, 07:39
Бывшая модель обвиняет Трампа в сексуальном насилии
Photograph: Mitchel Worley/The Guardian

Бывшая модель Эми Доррис рассказала о том, что Дональд Трамп изнасиловал ее на Открытом чемпионате США по теннису более двух десятилетий назад.

Источник: интервью Guardian 

Детали: Доррис, которой в то время было 24 года, обвиняет Трампа в сексуальном насилии, которое имело место на турнире в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года. 

Адвокаты Трампа отрицают, что он когда-либо оскорблял или вел себя ненадлежащим образом по отношению к Доррис.

Прямая речь: "Моим дочерям скоро исполнится 13 лет и я хочу, чтобы они знали, что никому непозволительно делать с вами то, чего вы не хотите. Я хочу, чтобы они увидели, что я не молчу, что я противостояла кому-то, кто сделал что-то недопустимое".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трамп
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