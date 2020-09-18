Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Знову понад 3,2 тисячі хворих і 68 померлих від COVID в Україні

П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:55
Знову понад 3,2 тисячі хворих і 68 померлих від COVID в Україні

За добу COVID-19 в Україні підтвердили 3 228 особам, померли від ускладнень 68 хворих, одужали 1 573 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

У Харківській області зареєстровано 349 випадків захворювання (у Харкові – 254) і 4 летальних.

В Одеській області – 322 нових випадки (Одеса – 146) і 3 летальних.

У Тернопільській області – 311 нових випадки, 6 летальних.  

У Києві – 291 випадок, 8 летальних. Крім того, у Київській області встановлено 134 випадки і 4 летальних.

Львівська область – 205 нових випадків, 10 летальних.

Івано-Франківська – 175 випадків, 1 людина померла.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що минулої доби було госпіталізовано 446 людей.

 

Загалом за час пандемії в Україні було лабораторно підтверджена 169 472 випадків захворювання на COVID-19, з березня 3 468 осіб померли, а 75 486 пацієнтів одужали. Зараз хворіють 90 518 осіб.

За час пандемії коронавірусну хворобу виявили у 11 091 дитини і в 13 558 медпрацівників. З усіх виявлених 17 вересня хворих: 233 – діти, 162 – медпрацівники.

За минулу добу було зроблено 57 084 тестувань, із них 31 092 методом ПЛР і 25 992 методом ІФА. Загалом проведено вже 1 985 802 тестування методом ПЛР. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: