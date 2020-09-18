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Знову понад 3,2 тисячі хворих на COVID в Україні, три області йдуть "нога в ногу"  

П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:55

За добу COVID-19 в Україні підтвердили 3 228 особам, померли від ускладнень 68 хворих, одужали 1 573 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

У Харківській області зареєстровано 349 випадків захворювання (у Харкові – 254) і 4 летальних.

В Одеській області – 322 нових випадки (Одеса – 146) і 3 летальних.

У Тернопільській області – 311 нових випадки, 6 летальних.  

У Києві – 291 випадок, 8 летальних.  

Львівська область – 205 нових випадків, 10 летальних.

Івано-Франківська – 175 випадків, 1 людина померла.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що минулої доби було госпіталізовано 446 людей.

 

Загалом за час пандемії в Україні було лабораторно підтверджена 169 472 випадків захворювання на COVID-19, з березня 3 468 осіб померли, а 75 486 пацієнтів одужали. Зараз хворіють 90 518 осіб.

За час пандемії коронавірусну хворобу виявили у 11 091 дитини і в 13 558 медпрацівників. З усіх виявлених 17 вересня хворих: 233 – діти, 162 – медпрацівники.

За минулу добу було зроблено 57 084 тестувань, із них 31 092 методом ПЛР і 25 992 методом ІФА. Загалом проведено вже 1 985 802 тестування методом ПЛР. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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