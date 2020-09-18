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Снова более 3,2 тысячи больных и 68 умерших от COVID в Украине

Пятница, 18 сентября 2020, 08:55
Снова более 3,2 тысячи больных и 68 умерших от COVID в Украине

За сутки 17 сентября в Украине COVID-19 подтвердили 3 228 лицам, умерли от осложнений 68 больных, выздоровели 1 573 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

В Харьковской области зарегистрировано 349 случаев заболевания (в Харькове – 254) и 4 летальных.

В Одесской области – 322 новых случая (Одесса – 146) и 3 летальных.

В Тернопольской области – 311 новых случая, 6 летальных.

В Киеве – 291 случай, 8 летальных. Кроме того, в Киевской области установлено 134 случая и 4 летальных.

Львовская область – 205 новых случаев, 10 летальных.

Ивано-Франковская область – 175 случаев, 1 человек умер.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки были госпитализированы 446 человек.

 

Всего за время пандемии в Украине было лабораторно подтверждено 169 472 случая заболевания COVID-19, с марта 3 468 человек умерли, а 75 486 пациентов выздоровели. Сейчас болеют 90 518 человек.

За время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 11 091 ребенка и у 13 558 медработников. Из всех выявленных 17 сентября больных: 233 – дети, 162 – медработники.

За прошедшие сутки было сделано 57 084 тестирований, из них 31 092 методом ПЦР и 25 992 методом ИФА. Всего проведено уже 1 985 802 тестирования методом ПЦР.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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