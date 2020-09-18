Лукашенко, Путін і Трамп отримали "Шнобеля"

Президенти дев'яти країн – Росії, США, Білорусі, Бразилії, Великої Британії, Індії, Мексики, Туреччини та Туркменістану – отримали "Шнобелівську премію" через реакцію на пандемію коронавірусу.



Джерело: трансляція на сайті "Improbable Research", білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Церемонія "The Ig Nobel Prize Ceremony", яка є пародією на престижну міжнародну Нобелівську премію, відбулася онлайн 17 вересня у Гарвардському університеті, США.

Засновник премії, редактор "Анналів неймовірних досліджень" Марк Абрахамс повідомив, що нагорода у сфері медичної освіти присуджена лідерам Бразилії, Великобританії, Індії, Мексики, Білорусі, США, Туреччини, Росії, і Туркменістану.

Пряма мова: "Премія вручається Жаіру Болсонару (Бразилія), Борису Джонсону (Великобританія), Нарендра Моді (Індія), Андресу Мануелю Лопесу Обрадору (Мексика), Олександру Лукашенкові (Білорусь), Дональду Трампу (США), Реджепу Тайіпу Ердогану (Туреччина), Володимиру Путіну (Росія) і Гурбангули Бердимухамедову (Туркменія) за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені і лікарі".

Інші подробиці: Ведучий передав "особливі привітання" Лукашенкові, адже це вже друга його "нагорода": у 2013 році білоруському президенту присудили Шнобелівську премію в номінації "Премія миру" за "заборону публічних оплесків", а також за "затримання білоруськими правоохоронцями однорукого чоловіка за оплески".

Україна – разом з Австралією, Францією, Німеччиною, Великою Британією та Південною Африкою – відзначилася у сфері фізики. Іван Максимов та Андрій Потоцький отримали Шнобелівську премію за експеримент про те, що відбувається з формою дощового черв'яка при вібраціях із високою частотою.