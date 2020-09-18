Лукашенко, Путин и Трамп получили "Шнобеля"

Президенты девяти стран – России, США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана – получили "Шнобелевскую премию" за реакции на пандемию коронавируса.

Источник: трансляция на сайте "Improbable Research", белорусское "Радио Свобода"

Детали: Церемония "The Ig Nobel Prize Ceremony", которая является пародией на престижную международную Нобелевскую премию, состоялась онлайн 17 сентября в Гарвардском университете, США.

Основатель премии, редактор "Анналов невероятных исследований" Марк Абрахамс сообщил, что награда в сфере медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России и Туркменистана.

Прямая речь: "Премия вручается Жаиру Болсонару (Бразилия), Борису Джонсону (Великобритания), Нарендра Моди (Индия), Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (Мексика), Александру Лукашенко (Беларусь), Дональду Трампу (США), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция), Владимиру Путину (Россия) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения) за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Другие подробности: Ведущий передал "особые поздравления" Лукашенко, ведь это уже вторая его "награда": в 2013 году белорусскому президенту присудили Шнобелевскую премию в номинации "Премия мира" за "запрет публичных аплодисментов", а также за "задержания белорусскими правоохранителями однорукого мужчины за аплодисменты".

Украина – вместе с Австралией, Францией, Германией, Великобританией и Южной Африкой – отличилась в области физики. Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за эксперимент о том, что происходит с формой дождевого червя при вибрациях с высокой частотой.