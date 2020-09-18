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Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше

П'ятниця, 18 вересня 2020, 09:29
Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше
Фото prm.ua

Європейський Союз закликав Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідність до Конституції, нагадавши, що незалежність бюро є умовою безвізу та макрофінансової допомоги. 

Про це у четвер, 17 вересня, українській службі Deutsche Welle заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

"Ми хотіли би наголосити на важливості ясного юридичного статусу НАБУ та одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи", - додав речник. 

"Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - наголосив Стано.

16 вересня Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. 

Йдеться про повноваження президента України зокрема утворювати НАБУ, а також призначати та звільняти директора бюро. 

У кінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ в 2015 році.

Раніше у Європарламенті заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП.

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово зверталися до Верховної ради та попереджали про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП.

Теми: ЄСНАБУВерховна Радазаконодавство
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