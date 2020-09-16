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КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними

Середа, 16 вересня 2020, 19:06

Велика палата Конституційного Суду України 16 вересня розглянула справу за конституційним поданням 50 народних депутатів та визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Джерело: пресслужба КСУ

Деталі: За наслідками розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено Рішення, яким окремі положення закону визнано такими, що не відповідають Конституції щодо наділення президента України повноваженнями:

  • утворювати НАБУ;
  • призначати на посаду та звільняти з посади директора;
  • визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства;
  • визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

КСУ вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.

Положення втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення рішення 16 вересня.

Що було раніше: Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Ситника.

Знати більше: Що буде, якщо Конституційний суд визнає неконституційними деякі положення закону про НАБУ. Юридичне пояснення

Українська правда
Теми: НАБУКС


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