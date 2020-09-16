КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними
Велика палата Конституційного Суду України 16 вересня розглянула справу за конституційним поданням 50 народних депутатів та визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
Джерело: пресслужба КСУ
Деталі: За наслідками розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено Рішення, яким окремі положення закону визнано такими, що не відповідають Конституції щодо наділення президента України повноваженнями:
- утворювати НАБУ;
- призначати на посаду та звільняти з посади директора;
- визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства;
- визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.
КСУ вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.
Положення втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення рішення 16 вересня.
Що було раніше: Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.
Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Ситника.
Знати більше: Що буде, якщо Конституційний суд визнає неконституційними деякі положення закону про НАБУ. Юридичне пояснення