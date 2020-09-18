Чоловік намагався створити схему з пропуску українців до РФ – прикордонники
П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:59
Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався організувати оборудку з пропуску громадян України до РФ на Чернігівщині.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Громадянин України у серпні запропонував інспектору прикордонної служби Чернігівського прикордонного загону 13 200 гривень за згоду на виїзд та безперешкодне оформлення виїзду до Російської Федерації громадян України, в інтересах яких діяв підозрюваний".
Деталі: Правопорушника затримали після надання прикордоннику 9000 гривень.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ. Затриманому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Слідчі дії тривають.
Українська правда