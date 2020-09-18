Мужчина пытался создать схему для пропуска украинцев в РФ – пограничники

Правоохранители задержали мужчину, который пытался организовать схему для пропуска граждан Украины в РФ на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Гражданин Украины в августе предложил инспектору пограничной службы Черниговского пограничного отряда 13 200 гривен за согласие на выезд и беспрепятственное оформление выезда в Российскую Федерацию граждан Украины, в интересах которых действовал подозреваемый".

Фото ГПСУ

Детали: Правонарушителя задержали после предоставления пограничнику 9000 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК. Задержанному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Следственные действия продолжаются.