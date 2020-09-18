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Мужчина пытался создать схему для пропуска украинцев в РФ – пограничники

Пятница, 18 сентября 2020, 10:59
Фото ГПСУ

Правоохранители задержали мужчину, который пытался организовать схему для пропуска граждан Украины в РФ на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Гражданин Украины в августе предложил инспектору пограничной службы Черниговского пограничного отряда 13 200 гривен за согласие на выезд и беспрепятственное оформление выезда в Российскую Федерацию граждан Украины, в интересах которых действовал подозреваемый". 

 
Фото ГПСУ

Детали: Правонарушителя задержали после предоставления пограничнику 9000 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК. Задержанному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаРосcиявзятка


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