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Вибори 2020: Данілов попередив любителів "руского міра" в рясах

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:16
Назарій Мазилюк, УП

Секретар  РНБО Олексій Данілов зазначає, що напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.

Джерело: Данілов, яйого цитує пресслужба РНБО

Деталі: Окреслюючи ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року Данілов вказав, що одним із дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо.

Мета таких заходів – просування ідей так званого "руського миру", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди".

За словами секретаря РНБО, подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострову та частини території Донецької і Луганської областей.

Пряма мова: "Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації".

Додатково: На 21 вересня запланований так званий "міжнародний цивільний форум "Люди миру" - ініціатива так званої Української православної церкви, яка відмовилась приєднуватись до автокефальної Православної церкви України.

Задекларована мета – "включити в переговорний процес на Сході України усе суспільство, щоб почути думки і сформулювати побажання мирних жителів".

Українська правда
Теми: вибориРНБО


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