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Выборы 2020: Данилов предупредил любителей "русского мира" в рясах

Пятница, 18 сентября 2020, 12:16
Назарий Мазилюк, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

Источник: Данилов, которого цитирует пресс-служба СНБО

Детали: Определяя риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020 года, Данилов указал, что одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и прочее.

Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды".

По словам секретаря СНБО, подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей.

Прямая речь: "Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации".

Дополнительно: На 21 сентября запланирован так называемый "международный гражданский форум "Люди мира" - инициатива так называемой Украинской православной церкви, которая отказалась присоединяться к автокефальной Православной церкви Украины.

Задекларированная цель - "включить в переговорный процесс на Востоке Украины все общество, чтобы услышать мнения и сформулировать пожелания мирных жителей".

Украинская правда
Темы: виборыСНБО


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