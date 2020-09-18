На Україну навалилося арктичне повітря: буде холодно
П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:26
У п’ятницю та суботу синоптики прогнозують різке зниження температури повітря в України, місцями у повітрі відчуватимуться заморозки, похолодання супроводжуватиметься поривами вітру.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Дослівно: "За даними Укргідрометцентр, впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря:
- у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла,
- у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°".
Деталі: За прогнозами синоптиків, похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.
Відзначається, що 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.
А 23-25 вересня слід чекати поступового підвищення температури.
Українська правда