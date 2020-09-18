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На Україну навалилося арктичне повітря: буде холодно

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:26
На Україну навалилося арктичне повітря: буде холодно
Альона Мазуренко, УП

У п’ятницю та суботу синоптики прогнозують різке зниження температури повітря в України, місцями у повітрі відчуватимуться заморозки, похолодання супроводжуватиметься поривами вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "За даними Укргідрометцентр, впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря:

  • у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла,
  • у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°".

Деталі: За прогнозами синоптиків, похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.

 

Відзначається, що 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.

 

А 23-25 вересня слід чекати поступового підвищення температури.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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