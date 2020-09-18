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На Украину навалился арктический воздух: будет холодно

Пятница, 18 сентября 2020, 12:26
Алена Мазуренко, УП

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в Украине, местами в воздухе могут ощущаться заморозки, похолодание будет сопровождаться порывами ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха:

  • в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях), днем ​​до 9-15° тепла,
  • в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°".

Детали: По прогнозам синоптиков, похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

 

Отмечается, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

 

А 23-25 ​​сентября следует ожидать постепенного повышения температуры.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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