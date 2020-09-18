Кличка висунули кандидатом у мери Києва
Чинний міський голова Києва іде зі своєю партію "УДАР" на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.
Джерело: мер на зборах київської міської місцевої організації партії "УДАР Віталія Кличка"
Пряма мова Кличка: "УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Іде, щоб і надалі змінювати столицю... Я вдячний за довіру й підтримку кожному мешканцю нашого міста".
Деталі: На зборах київської організації "УДАРу" Віталія Кличка затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах України в 2020 році.
Перша 20-ка списку партії "УДАР" на виборах до Київради виглядатиме так:
- Віталій Кличко - чинний мер Києва
- Олександр Шовковський - ексфутболіст київського "Динамо" та тренер збірної України
- Юлія Лимар - журналістка
- Катерина Кириченко - депутатка Київради
- Владислав Андронов - колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України
- Роман Романюк - юрист і екснардеп 2 скликань Ради
- Дмитро Білоцерковець - екснардеп ЄС і директор Департаменту міського благоустрою КМДА
- Володимир Бондаренко - радник мера
- Леся Петрівська - сурдоперекладачка та громадська активістка
- Юлія Хан - керівник департаменту молоді та спорту КМДА
- Ілля Кушнір
- Роман Ткачук
- Марина Хонда
- Олександр Канюра
- Марія Новицька
- Павло Рябікін
- Сніжана Гордієць
- Надія Стичишина
- Роман Ратушний
- Єгор Чичиринда
Кличко сказав, що у 2014 році Київ був у боргах і на межі банкрутства – а за 6 років багато зроблено, та й багато новацій починалися зі столиці.
За словами керівника міста, "Київ змінюється": оновлюються дороги, мости і шляхопроводи, триває реконструкція шкіл, садків, лікарень, у центрі збудовано пішохідний міст, облагороджено Алею художників і Пейзажну алею.
Кличко пообіцяв побудувати таки метро на Троєщину.
За словами Кличка, є ще багато питань, що потребують вирішення: оновлення інфраструктури, незаконна забудова, утилізація відходів тощо.