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Кличка висунули кандидатом у мери Києва

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:02
Кличка висунули кандидатом у мери Києва
Telegram Кличка

Чинний міський голова Києва іде зі своєю партію "УДАР" на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

Джерело: мер на зборах київської міської місцевої організації партії "УДАР Віталія Кличка"

Пряма мова Кличка: "УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Іде, щоб і надалі змінювати столицю... Я вдячний за довіру й підтримку кожному мешканцю нашого міста".

Деталі: На зборах київської організації "УДАРу" Віталія Кличка затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах України в 2020 році.

Перша 20-ка списку партії "Український демократичний альянс за реформи" на виборах до Київради виглядатиме так:

  1. Віталій Кличко – чинний мер Києва
  2. Олександр Шовковський – ексфутболіст київського "Динамо" та тренер збірної України
  3. Юлія Лимар – журналістка
  4. Катерина Кириченко – депутатка Київради
  5. Владислав Андронов – колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України
  6. Роман Романюк – юрист і екснардеп 2 скликань Ради
  7. Дмитро Білоцерковець – екснардеп ЄС і директор Департаменту міського благоустрою КМДА
  8. Володимир Бондаренко – радник мера
  9. Леся Петрівська – сурдоперекладачка та громадська активістка
  10. Юлія Хан – керівник департаменту молоді та спорту КМДА
  11. Ілля Кушнір
  12. Роман Ткачук
  13. Марина Хонда
  14. Олександр Канюра
  15. Марія Новицька
  16. Павло Рябікін
  17. Сніжана Гордієць
  18. Надія Стичишина
  19. Роман Ратушний
  20. Єгор Чичиринда

Кличко сказав, що у 2014 році Київ був у боргах і на межі банкрутства – а за 6 років багато зроблено, та й багато новацій починалися зі столиці.

За словами керівника міста, "Київ змінюється": оновлюються дороги, мости і шляхопроводи, триває реконструкція шкіл, садків, лікарень, у центрі збудовано пішохідний міст, облагороджено  Алею художників і Пейзажну алею.  

Кличко пообіцяв побудувати таки метро на Троєщину.

За словами Кличка, є ще багато питань, що потребують вирішення: оновлення інфраструктури, незаконна забудова, утилізація відходів тощо. 

Він також сказав, що як ніхто знає, що без боротьби не буде перемоги.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиїввибориУдар
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