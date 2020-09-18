Кличка висунули кандидатом у мери Києва

Чинний міський голова Києва іде зі своєю партію "УДАР" на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

Джерело: мер на зборах київської міської місцевої організації партії "УДАР Віталія Кличка"

Пряма мова Кличка: "УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Іде, щоб і надалі змінювати столицю... Я вдячний за довіру й підтримку кожному мешканцю нашого міста".

Деталі: На зборах київської організації "УДАРу" Віталія Кличка затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах України в 2020 році.

Перша 20-ка списку партії "Український демократичний альянс за реформи" на виборах до Київради виглядатиме так:

Віталій Кличко – чинний мер Києва Олександр Шовковський – ексфутболіст київського "Динамо" та тренер збірної України Юлія Лимар – журналістка Катерина Кириченко – депутатка Київради Владислав Андронов – колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Роман Романюк – юрист і екснардеп 2 скликань Ради Дмитро Білоцерковець – екснардеп ЄС і директор Департаменту міського благоустрою КМДА Володимир Бондаренко – радник мера Леся Петрівська – сурдоперекладачка та громадська активістка Юлія Хан – керівник департаменту молоді та спорту КМДА Ілля Кушнір Роман Ткачук Марина Хонда Олександр Канюра Марія Новицька Павло Рябікін Сніжана Гордієць Надія Стичишина Роман Ратушний Єгор Чичиринда

Кличко сказав, що у 2014 році Київ був у боргах і на межі банкрутства – а за 6 років багато зроблено, та й багато новацій починалися зі столиці.

За словами керівника міста, "Київ змінюється": оновлюються дороги, мости і шляхопроводи, триває реконструкція шкіл, садків, лікарень, у центрі збудовано пішохідний міст, облагороджено Алею художників і Пейзажну алею.

Кличко пообіцяв побудувати таки метро на Троєщину.

За словами Кличка, є ще багато питань, що потребують вирішення: оновлення інфраструктури, незаконна забудова, утилізація відходів тощо.

Він також сказав, що як ніхто знає, що без боротьби не буде перемоги.