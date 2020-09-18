Действующий мэр Киева идет со своей партией "УДАР" на местные выборы, которые состоятся 25 октября.

Источник: мэр на собрании киевской городской местной организации партии "УДАР Виталия Кличко"

Прямая речь Кличко: "УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и дальше менять столицу... Я благодарен за доверие и поддержку каждому жителю нашего города".

Детали: На собрании киевской организации "УДАРа" Виталия Кличко утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах Украины в 2020 году.

Первая 20-ка списка партии "Украинский демократический альянс за реформы" на выборах в Киевсовет будет выглядеть так:

Виталий Кличко – действующий мэр Киева Александр Шовковский – экс-футболист киевского "Динамо" и тренер сборной Украины Юлия Лымарь – журналистка Екатерина Кириченко – депутат Киевсовета Владислав Андронов – бывший государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Роман Романюк – юрист и экс-нардеп 2 созывов Рады Дмитрий Белоцерковец – экс-нардеп ЕС и директор Департамента городского благоустройства КГГА Владимир Бондаренко – советник мэра Леся Петровская – сурдопереводчица и общественная активистка Юлия Хан – руководитель департамента молодежи и спорта КГГА Илья Кушнир Роман Ткачук Марина Хонда Александр Канюра Мария Новицкая Павел Рябикин Снежана Гордиец Надежда Стичишин Роман Ратушный Егор Чичиринда

Кличко сказал, что в 2014 году Киев был в долгах и на грани банкротства – а за 6 лет многое сделано, да и много новаций начинались со столицы.

По словам руководителя города, "Киев меняется": обновляются дороги, мосты и путепроводы, продолжается реконструкция школ, садов, больниц, в центре построен пешеходный мост, облагорожены Аллея художников и Пейзажная аллея.

Кличко пообещал построить таки метро на Троещину.

По словам Кличко, есть еще много вопросов, требующих решения: обновление инфраструктуры, незаконная застройка, утилизация отходов и тому подобное.

Он также сказал, что как никто знает, что без борьбы не будет победы.