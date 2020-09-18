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Кличко выдвинули кандидатом в мэры Киева

Пятница, 18 сентября 2020, 13:02
Кличко выдвинули кандидатом в мэры Киева
Telegram Кличко

Действующий мэр Киева идет со своей партией "УДАР" на местные выборы, которые состоятся 25 октября.

Источник: мэр на собрании киевской городской местной организации партии "УДАР Виталия Кличко"

Прямая речь Кличко: "УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и дальше менять столицу... Я благодарен за доверие и поддержку каждому жителю нашего города".

Детали: На собрании киевской организации "УДАРа" Виталия Кличко утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах Украины в 2020 году.

Первая 20-ка списка партии "Украинский демократический альянс за реформы" на выборах в Киевсовет будет выглядеть так:

  1. Виталий Кличко – действующий мэр Киева
  2. Александр Шовковский – экс-футболист киевского "Динамо" и тренер сборной Украины
  3. Юлия Лымарь – журналистка
  4. Екатерина Кириченко – депутат Киевсовета
  5. Владислав Андронов – бывший государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
  6. Роман Романюк – юрист и экс-нардеп 2 созывов Рады
  7. Дмитрий Белоцерковец – экс-нардеп ЕС и директор Департамента городского благоустройства КГГА
  8. Владимир Бондаренко – советник мэра
  9. Леся Петровская – сурдопереводчица и общественная активистка
  10. Юлия Хан – руководитель департамента молодежи и спорта КГГА
  11. Илья Кушнир
  12. Роман Ткачук
  13. Марина Хонда
  14. Александр Канюра
  15. Мария Новицкая
  16. Павел Рябикин
  17. Снежана Гордиец
  18. Надежда Стичишин
  19. Роман Ратушный
  20. Егор Чичиринда

Кличко сказал, что в 2014 году Киев был в долгах и на грани банкротства – а за 6 лет многое сделано, да и много новаций начинались со столицы.

По словам руководителя города, "Киев меняется": обновляются дороги, мосты и путепроводы, продолжается реконструкция школ, садов, больниц, в центре построен пешеходный мост, облагорожены Аллея художников и Пейзажная аллея.

Кличко пообещал построить таки метро на Троещину.

По словам Кличко, есть еще много вопросов, требующих решения: обновление инфраструктуры, незаконная застройка, утилизация отходов и тому подобное.

Он также сказал, что как никто знает, что без борьбы не будет победы.

УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиеввиборыУдар
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