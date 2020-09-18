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Кличко подтвердил, что идет на выборы

Пятница, 18 сентября 2020, 13:02

Действующий мэр Киева идет со своей партией "УДАР" на местные выборы, которые состоятся 25 октября.

Источник: мэр на собрании киевской городской местной организации партии "УДАР Виталия Кличко"

Прямая речь Кличко: "Удар", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и дальше менять столицу... Я благодарен за доверие и поддержку каждому жителю нашего города".

Детали: По словам руководителя города, с 2014 года сделано много – "Киев меняется": обновляются дороги, мосты и путепроводы, продолжается реконструкция школ, садов, больниц, в центре построен пешеходный мост, облагорожены Аллея художников и Пейзажная аллея.

Кличко пообещал построить таки метро на Троещину.

По словам Кличко, есть еще много вопросов, требующих решения: обновление инфраструктуры, незаконная застройка, утилизация отходов и тому подобное.



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