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За порядком на місцевих виборах слідкуватимуть 136 тисяч правоохоронців

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:43

До несення служби з забезпечення правопорядку під час місцевих виборів 25 жовтня буде залучено майже 136 тисяч правоохоронців.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook

Деталі: У правоохоронних органів буде два основних напрямки роботи під час забезпечення правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота та підготовка особового складу.

Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень і доведення їх до суду.

Залучатимуться всі сили та авіаційні підрозділи МВС. Для передислокування особового складу, вирішення невідкладних завдань та  при змінах обстановки залучатиметься авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі.

Весь особовий склад під час виборів буде забезпечений засобами індивідуального захисту для безпеки в умовах пандемії.

Нагадаємо: Вибори мерів і депутатів місцевих рад відбудуться 25 жовтня.

Українська правда
Теми: вибориполіціямісцева влада


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