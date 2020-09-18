За порядком на місцевих виборах слідкуватимуть 136 тисяч правоохоронців

До несення служби з забезпечення правопорядку під час місцевих виборів 25 жовтня буде залучено майже 136 тисяч правоохоронців.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook

Деталі: У правоохоронних органів буде два основних напрямки роботи під час забезпечення правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота та підготовка особового складу.

Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень і доведення їх до суду.

Залучатимуться всі сили та авіаційні підрозділи МВС. Для передислокування особового складу, вирішення невідкладних завдань та при змінах обстановки залучатиметься авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі.

Весь особовий склад під час виборів буде забезпечений засобами індивідуального захисту для безпеки в умовах пандемії.

Нагадаємо: Вибори мерів і депутатів місцевих рад відбудуться 25 жовтня.