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За порядком на местных выборах будут следить 136 тыс. правоохранителей

Пятница, 18 сентября 2020, 13:43

К несению службы по обеспечению правопорядка во время местных выборов 25 октября будет привлечено почти 136 тыс. правоохранителей.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook

Детали: У правоохранительных органов будет два основных направления работы при обеспечении правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава.

Основная нагрузка ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведение их до суда.

Будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД. Для передислокации личного состава, решения неотложных задач и при изменениях обстановки будет привлекаться авиация. Вся система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

Весь личный состав во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты для безопасности в условиях пандемии.

Напомним: Выборы мэров и депутатов местных советов состоятся 25 октября.

Украинская правда
Темы: виборыполицияместная власть


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