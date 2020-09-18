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НАБУ заявляє, що колишній чиновник ГПУ нагрів на ремонтах 1,8 млн грн

П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:52

Антикорупційні органи повідомили колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України про підозру у зловживаннях у 2015 році, що завдали державі збитків на майже 1,8 мільйона гривень.

Джерело: НАБУ

Деталі: 18 вересня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури України про підозру у зловживанні службовим становищем, що заподіяло майже 1,8 млн грн шкоди державі.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України.

Розслідування детективи НАБУ вели з січня 2016 року.

Дослівно: "Слідство встановило, що колишній посадовець упродовж 2015 року забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними компаніями на нібито проведення ремонтних робіт у приміщеннях ГПУ без наміру реального їх виконання. У підсумку роботи не виконали, натомість ГПУ перерахувала компаніям 1,8 млн грн".

Теми: ГенпрокуратураНАБУ


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