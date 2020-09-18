НАБУ заявляет, что бывший чиновник ГПУ нагрел на ремонтах 1,8 млн грн

Антикоррупционные органы сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблениях в 2015 году, которые нанесли государству ущерб почти 1,8 миллиона гривен.

Источник: НАБУ

Детали: 18 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло почти 1,8 млн грн ущерба государству.

Действия этого человека квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

Расследование детективы НАБУ вели с января 2016 года.

Дословно: "Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн".