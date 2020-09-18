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Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:52

Європейська комісія та Sanofi/GSK підписали контракт на постачання потенційної вакцини від коронавірусу - це вже друга така угода, підписана виконавчим органом ЄС. 

Про це у п’ятницю повідомили у Європейській комісії, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Контракт дозволить всім країнам-членам ЄС закупити до 300 мільйонів доз вакцини Sanofi/GSK.

Держави-члени також зможуть надати зарезервовані дози вакцини країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

Комісія вже підписала контракт з AstraZeneca і продовжує обговорювати аналогічні угоди з іншими розробниками вакцин - Johnson&Johnson, CureVac, Moderna і BioNTech, з якими вона завершила попередні переговори.

"Сьогоднішнім контрактом з Sanofi/GSK Європейська комісія ще раз демонструє свою прихильність забезпеченню рівного доступу до безпечної, ефективної і доступної вакцини не тільки для своїх громадян, а й для найбідніших і найбільш уразливих верств населення світу", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Вона додала, що незабаром будуть укладені угоди з іншими компаніями. "Ми створимо диверсифікований портфель перспективних вакцин, які грунтуються на різних типах технологій, що підвищить наші шанси знайти ефективний засіб проти вірусу", - додала вона.

Sanofi/GSK сподіваються отримати офіційне затвердження своєї вакцини наступного року.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЄврокомісія
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