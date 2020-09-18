Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса

Европейская комиссия и Sanofi/GSK подписали контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавируса - это уже второе такое соглашение, подписанное исполнительным органом ЕС.

Об этом в пятницу сообщили в Европейской комиссии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Контракт позволит всем странам-членам ЕС закупить до 300 млн доз вакцины Sanofi/GSK.

Государства-члены также смогут предоставить зарезервированные дозы вакцины странам с низким и средним уровнем дохода.

Комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими разработчиками вакцин - Johnson&Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech, с которыми она завершила предварительные переговоры.

"Сегодняшним контрактом с Sanofi/GSK Европейская комиссия еще раз демонстрирует свою приверженность обеспечению равного доступа к безопасной, эффективной и доступной вакцине не только для своих граждан, но и для бедных и уязвимых слоев населения мира", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что вскоре будут заключены соглашения с другими компаниями. "Мы создадим диверсифицированный портфель перспективных вакцин, которые основываются на различных типах технологий, что повысит наши шансы найти эффективное средство против вируса", - добавила она.

Sanofi/GSK надеется получить официальное утверждение своей вакцины в следующем году.

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