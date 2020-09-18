На Сумщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики в колонію

Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, учасники якого постачали наркотики до виправної колонії на Сумщині.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Telegram

Дослівно: "Організував незаконну діяльність, так званий "смотрящий" за колонією. Користуючись власними зв’язками, він залучив до постачання наркотиків чотирьох осіб "з волі"".

Деталі: Зловмисники постачали на територію колонії метадон та канабіс. Вони знаходили необхідну кількість наркотиків, доставляли їх до колонії та перекидали через огорожу. Там "товар" перехоплювали засуджені, а гроші за нього сплачували "смотрящому".



17 вересня 4 фігурантів затримали "на гарячому" під час спроби передати в колонію чергову партію наркотиків.





За місцями проживання затриманих та на території колонії провели обшуки, під час яких виявили та вилучили наркотики різних форм і походження та інші докази причетності фігурантів до протиправної діяльності.



Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів.