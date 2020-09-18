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В Сумской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию

Пятница, 18 сентября 2020, 14:57
В Сумской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию
Фото полиции

Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, участники которой поставляли наркотики в исправительную колонию на Сумщине.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram

Дословно: "Организовал незаконную деятельность, так называемый "смотрящий" за колонией. Пользуясь собственными связями, он привлек к поставке наркотиков четырех человек "с воли"". 

 

Детали: Злоумышленники поставляли на территорию колонии метадон и каннабис. Они находили необходимое количество наркотиков, доставляли их в колонию и перебрасывали через забор. Там "товар" перехватывали осужденные, а деньги за него платили "смотрящему".

17 сентября 4 фигурантов задержали "на горячем" при попытке передать в колонию очередную партию наркотиков. 

 

По месту жительства задержанных и на территории колонии провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли наркотики различных форм и происхождения и другие доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: полицияСумская областьнаркотикитюрьма
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