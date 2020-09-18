На Офіс Зеленського виділять більше грошей, бо є "диспропорція" – міністр

Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу біля Верховної Ради 18 вересня, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, бачимо диспропорцію у заробітних платах в різних міністерствах, Офісі президента, апаратах Верховної Ради, секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс президента, це рішення було ухвалене, тому що ми бачили диспропорцію.

Це не якась політична історія, це 500 людей, які працюють. Те, що розганяється якась зрада, для цього немає підстав".

Деталі: Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.

Цьому передувало: 14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.