На Офис Зеленского выделят больше денег, ибо есть "диспропорция" – министр

Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Источник: министр финансов Сергей Марченко на брифинге у Верховной Рады 18 сентября, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы как Министерство финансов, считая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе президента, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию.

Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая "зрада" (предательство – ред.), для этого нет оснований".

Детали: Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

18 сентября в Верховной Раде обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.

Этому предшествовало: 14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.

Проект госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.