У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції
У білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення.
Джерело: TUT.BY
Деталі: За попередньою інформацією, чоловік з'явився біля ганку будівлі РВВС, облив себе бензином і підпалив.
Зараз чоловік перебуває в Смолевицькій районній лікарні, в реанімації. Особистість його з'ясовується. Також поки невідомі причини, що штовхнули його на такий вчинок.
Офіційних коментарів також поки немає.
Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. На місці події лежать залишки одягу і взуття чоловіка.
Пряма мова очевидця: "Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким знаходиться РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ганку знаходилися співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг.
Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Він був весь в якомусь білому порошку. Потім примчали дві машини швидкої допомоги, і чоловіка забрали".
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Передісторія:
- Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента та свавілля силовиків.
- Силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.