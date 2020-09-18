У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

У білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення.

Джерело: TUT.BY

Деталі: За попередньою інформацією, чоловік з'явився біля ганку будівлі РВВС, облив себе бензином і підпалив.

Зараз чоловік перебуває в Смолевицькій районній лікарні, в реанімації. Особистість його з'ясовується. Також поки невідомі причини, що штовхнули його на такий вчинок.

Офіційних коментарів також поки немає.

Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. На місці події лежать залишки одягу і взуття чоловіка.

Пряма мова очевидця: "Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким знаходиться РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ганку знаходилися співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг.

Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Він був весь в якомусь білому порошку. Потім примчали дві машини швидкої допомоги, і чоловіка забрали".

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