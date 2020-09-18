Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:27
У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

У білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення.

Джерело: TUT.BY

Деталі: За попередньою інформацією, чоловік з'явився біля ганку будівлі РВВС, облив себе бензином і підпалив.

Зараз чоловік перебуває в Смолевицькій районній лікарні, в реанімації. Особистість його з'ясовується. Також поки невідомі причини, що штовхнули його на такий вчинок.

Офіційних коментарів також поки немає.

Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. На місці події лежать залишки одягу і взуття чоловіка.

Пряма мова очевидця: "Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким знаходиться РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ганку знаходилися співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг.

Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Він був весь в якомусь білому порошку. Потім примчали дві машини швидкої допомоги, і чоловіка забрали".

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів

Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента та свавілля силовиків. 
  • Силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Нідерландські військові не братимуть участь у спортивних змаганнях, якщо в них заявлені росіяни
У Білорусі будують нове наметове містечко для "вагнерівців" – ЦНС
Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: