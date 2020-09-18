Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

Пятница, 18 сентября 2020, 15:27

В беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.

Источник: TUT.BY

Детали: По предварительной информации, мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег.

Сейчас мужчина находится в Смолевичской районной больнице, в реанимации. Личность его выясняется. Также пока неизвестны причины, толкнувшие его на такой поступок.

Официальных комментариев также пока нет.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.

Прямая речь очевидца: "Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда.

Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли".

Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента и произвола силовиков. 
  • Силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский говорит, что сам хочет независимую САП, а Порошенко пугает потерей безвиза

Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Выборы 2020: Данилов предупредил любителей "русского мира" в рясах

Шмыгаль: Безвиз не отменяется

"Осада" украинской границы: хасиды начали возвращаться в Беларусь

Снова более 3,2 тысячи больных и 68 умерших от COVID в Украине

Все новости...
Беларусь
ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает
В Польше говорят, что граница с Беларусью открыта несмотря на заявления Лукашенко
Литва: За заявлением Лукашенко о закрытии границ стоит поиск мнимой угрозы
Последние новости
15:27
В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции
15:25
Шевченко заявил, что разворота на 180 градусов в политике НБУ не будет
15:20
На Офис Зеленского выделят больше денег, ибо есть "диспропорция" – министр
15:02
Марченко о финансировании дефицита госбюджета: эмиссионной схемы нет и не будет
14:57
фото В Сумской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию
14:53
ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает
14:52
Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса
14:52
НАБУ заявляет, что бывший чиновник ГПУ нагрел на ремонтах 1,8 млн грн
14:32
Школы получат дополнительные средства на маски и антисептики
14:17
Марченко об отказе 2 министров поддержать проект бюджета: Противопоставили себя всему Кабмину
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!