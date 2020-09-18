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В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

Пятница, 18 сентября 2020, 15:27
В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

В беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.

Источник: TUT.BY

Детали: По предварительной информации, мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег.

Сейчас мужчина находится в Смолевичской районной больнице, в реанимации. Личность его выясняется. Также пока неизвестны причины, толкнувшие его на такой поступок.

Официальных комментариев также пока нет.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.

Прямая речь очевидца: "Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда.

Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли".

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента и произвола силовиков. 
  • Силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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