В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

В беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.

Источник: TUT.BY

Детали: По предварительной информации, мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег.

Сейчас мужчина находится в Смолевичской районной больнице, в реанимации. Личность его выясняется. Также пока неизвестны причины, толкнувшие его на такой поступок.

Официальных комментариев также пока нет.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.

Прямая речь очевидца: "Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда.

Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли".

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