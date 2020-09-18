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Бойовики збільшують мінні поля на Донбасі

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:49
Бойовики збільшують мінні поля на Донбасі

За даними звіту СММ ОБСЄ бойовики заміновують територію тимчасово непідконтрольну уряду України у Донецькій і Луганській областях.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Дослівно: "13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області.

Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині.

16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін".

Деталі: Порушення зафіксував безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. Інформацію опублікували у звіті 17 вересня.

Українська сторона СЦКК наголошує, що ці факти вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Українська сторона відзначає, що окупанти вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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