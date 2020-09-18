Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойовики збільшують мінні поля на Донбасі

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:49

За даними звіту СММ ОБСЄ бойовики заміновують територію тимчасово непідконтрольну уряду України у Донецькій і Луганській областях.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Дослівно: "13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області.

Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині.

16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін".

Деталі: Порушення зафіксував безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. Інформацію опублікували у звіті 17 вересня.

Українська сторона СЦКК наголошує, що ці факти вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Українська сторона відзначає, що окупанти вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоХасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття

У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

ДБР про справу "білоруських вагнерівців": Ніхто з СБУ свідчень не дає

Зеленський каже, що сам хоче незалежну САП, а Порошенко лякає втратою безвізу

Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом

Вибори 2020: Данілов попередив любителів "руского міра" в рясах

Усі новини...
Донбас
Резніков хоче від Ради "мудрого" рішення про вибори, яке дасть "поле для маневру" з РФ
Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков
Журналіст "1+1" повідомив, що отримав політичний притулок у Німеччині
Останні новини
17:00
Якби не місцеві вибори, то хворих на COVID-19 було б менше – Зеленський
16:49
фотоСиловики шукають в Умані хасидів-нелегалів, вже є затримані
16:36
Україна наростила зовнішній борг на 2,5 мільярда доларів
16:36
Українці з різних міст матимуть змогу безкоштовно перевірити слух
16:26
фотоХасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття
16:22
Затриманий член Координаційної ради Білорусі Знак оголосив голодування
16:00
У Києві жінка, яка не стала сурогатною матір'ю, обманом продала власну дитину
15:52
Словаччина депортувала 23 нелегальних працівників з Сербії і України
15:49
Деркач через суд вимагає від МЗС заявити ноту протесту Сполученим Штатам
15:49
Бойовики збільшують мінні поля на Донбасі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!