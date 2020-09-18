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Словаччина депортувала 23 нелегальних працівників з Сербії і України

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:52
Фото з Twitter ЄП

Управління прикордонної та іноземної поліції Словаччини в адміністративному порядку видворило з країни 23 нелегальних робітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Teraz.

Операція проводилася в рамках акції Європолу.

За даними поліції, 17 робітників з Сербії і шість з України були вигнані з підприємств у Зволені, Холіче і Новому Місті-над-Вагом.

"На цих заходах співпрацювали поліцейські у справах іноземців управління в Банська-Бистриці, Тренчині і Трнаві, індивідуальні трудові інспекції, мобільні поліцейські підрозділи і Національний підрозділ по боротьбі з незаконною міграцією", - уточнили поліцейські.

Якою діяльністю займалися нелегали не уточнюється.

Як повідомлялося, польські правоохоронці викрили діяльність незаконної тютюнової фабрики і затримали 16 осіб, здебільшого українців.

Теми: Словаччинадепортація


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