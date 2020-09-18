Словакия депортировала 23 нелегальных работников из Сербии и Украины

Управление пограничной и иностранной полиции Словакии в административном порядке выдворило из страны 23 нелегальных рабочих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Teraz.

Операция проводилась в рамках акции Европола.

По данным полиции, 17 рабочих из Сербии и шесть из Украины были изгнаны с предприятий в Зволене, Холиче и Новом городе-над-Вагом.

"На этих мероприятиях сотрудничали полицейские по делам иностранцев управления в Банска-Быстрице, Тренчине и Трнаве, индивидуальные трудовые инспекции, мобильные полицейские подразделения и Национальное подразделение по борьбе с незаконной миграцией", - уточнили полицейские.

Какой деятельностью занимались нелегалы не уточняется.

Как сообщалось, польские правоохранители разоблачили деятельность незаконной табачной фабрики и задержали 16 человек, в основном украинцев.