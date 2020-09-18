Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн.

Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Європейська правда".

Рішення про виділення коштів Україні було схвалено ще наприкінці червня, однак кошти досі не надійшли.

"Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - сказав він.

За словами міністра, Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $ 700 млн ще до кінця року.

Марченко також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.

"Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо. Ми сподіваємось отримати всі ці кошти цього року, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених видатків" - пояснив міністр.

Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.

Нагадаємо, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

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