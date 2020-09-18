Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн

П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:26
Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн.

Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Європейська правда". 

Рішення про виділення коштів Україні було схвалено ще наприкінці червня, однак кошти досі не надійшли.

"Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - сказав він.

За словами міністра, Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $ 700 млн ще до кінця року.

Марченко також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.

"Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо. Ми сподіваємось отримати всі ці кошти цього року, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених видатків" - пояснив міністр.

Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.

Нагадаємо,  ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

Детальніше читайте у статті Безвіз та інші покарання: які загрози несе Зе-атака на антикорупційні органи.

"Українська правда" у Threads

Теми: грошіУкраїнабанкиСвітовий банк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
гроші
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Іспанія виділить 55 млн євро на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: