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Всемирный банк отложил выделение Украине транша на $350 млн

Пятница, 18 сентября 2020, 17:26
Всемирный банк отложил выделение Украине транша на $350 млн

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает "Европейская правда". 

Решение о выделении средств Украине было одобрено еще в конце июня, однако средства до сих пор не поступили.

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал он.

По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $ 700 млн еще до конца года.

Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

"В первую очередь мы говорили о $1 млрд через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до $700 млн и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", - пояснил министр.

Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

Напомним, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницького.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Безвиз и другие наказания: какие угрозы несет Зе-атака на антикоррупционные органы.

Темы: деньгиУкраинабанкиВсемирный банк
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