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Харків'янин підірвав себе в автомобілі

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:01

У Київському районі Харкова чоловік покінчив життя самогубством.

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "Харків’янин перебував у депресивному стані та підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі по вулиці Алчевських".

 

Деталі: Близько 15:30 на спецлінію поліції 102 зателефонувала жінка та повідомила, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет та попрямував до гаража.

При цьому вона зауважила, що останнім часом він перебував у пригніченому стані. Коли жінка через деякий час прийшла до гаражу та спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її до приміщення, закрився в ньому та заявив, що накладе на себе руки.

На прохання поліцейських, які прибули на місце події, відчинити двері гаража чоловік ніяк не реагував, з правоохоронцями не розмовляв. Коли спецпризначенці потрапили до приміщення, вони побачили в автівці на задньому сидінні тіло чоловіка із травмами, несумісними з життям.

Зараз на місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Українська правда
Теми: Харківполіція


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