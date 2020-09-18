Харьковчанин взорвал себя в автомобиле

В Киевском районе Харькова мужчина покончил жизнь самоубийством.

Источник: полиция Харьковщины

Дословно: "Харьковчанин находился в депрессивном состоянии и подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже по улице Алчевских".

Детали: Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу.

При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла к гаражу и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит с собой.

На просьбы полицейских, прибывших на место происшествия, открыть дверь гаража человек никак не реагировал, с правоохранителями не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.