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Під час гасіння пожежі на Донбасі військові ЗСУ натрапили на вибухівку

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:57

Військовий Об'єднаних сил отримав поранення, коли гасив загоряння трави на Донбасі. Здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Це сталося неподалік населеного пункту Залізне. Військовослужбовці локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає.

Однак під час гасіння здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення.

Йому надана медична допомога.

Українська правда
Теми: Донбаснадзвичайна подіяпожежа


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