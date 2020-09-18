Во время тушения пожара на Донбассе военные ВСУ наткнулись на взрывчатку

Военный получил ранение, когда тушил возгорание травы на Донбассе. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Это произошло недалеко от населенного пункта Железное. Военнослужащие локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.

Однако во время тушения сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения.

Ему оказана медицинская помощь.