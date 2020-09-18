Во время тушения пожара на Донбассе военные ВСУ наткнулись на взрывчатку
Пятница, 18 сентября 2020, 18:57
Военный получил ранение, когда тушил возгорание травы на Донбассе. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Это произошло недалеко от населенного пункта Железное. Военнослужащие локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.
Однако во время тушения сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения.
Ему оказана медицинская помощь.
Украинская правда