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Латвія прийняла на лікування білорусів, травмованих силовиками

П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:28

Латвія прийняла на лікування перших шість білорусів, які отримали тяжкі травми на протестах або після затримання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють латвійські ЗМІ, серед яких портал  Delfi та Latvijas Televīzija.

Постраждалих перемістили через кордон за допомогою громадської організації, яку не називають. 

Вони просять не розголошувати свої імена та не розміщувати фото. 

Віктор та Іван (імена змінені), з якими спілкувалися журналісти, розповіли, що ця подорож до Риги - їхня перша поїздка у Європу.

В одного з чоловіків - важке поранення осколками світлошумової гранати, у Латвії його оперуватимуть вже вдруге. Його поранили, коли він з колоною йшов вулицею - правоохоронці без попередження почали кидати у них гранати. 

Другий розповідає, що не брав участі в протестах, а в епіцентрі подій опинився випадково - силовики схопили його посеред вулиці, побили та забрали у СІЗО. Після побоїв у нього контузія, переломи кісток обличчя й ноги, розрив барабанної перетинки. 

Уряд Латвії виділив загалом 50 тисяч євро для лікування білорусів, які постраждали від насильства й тортур внаслідок участі в акціях протесту. 

Нагадаємо, напередодні 17 країн-учасниць ОБСЄ ініціювали застосування "Московського механізму" щодо Білорусі. Це передбачає створення місії, яка досліджуватиме факти порушення прав людини. 

"Українська правда" в Threads

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