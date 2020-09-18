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Латвия приняла на лечение белорусов, травмированных силовиками

Пятница, 18 сентября 2020, 19:28

Латвия приняла на лечение первых шесть белорусов, которые получили тяжелые травмы на протестах или после задержания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают латвийские СМИ, среди которых портал Delfi и Latvijas Televīzija.

Пострадавших перевезли через границу с помощью общественной организации, которую не называют.

Они просят не разглашать свои имена и не размещать фото.

Виктор и Иван (имена изменены), с которыми общались журналисты рассказали, что это путешествие в Ригу - их первая поездка в Европу.

У одного из мужчин - тяжелое ранение осколками светошумовой гранаты, в Латвии его будут оперировать уже второй раз. Его ранили, когда он с колонной шел по улице - правоохранители без предупреждения начали бросать светошумовые гранаты.

Второй говорит, что не участвовал в протестах, а в эпицентре событий оказался случайно - силовики схватили его посреди улицы, избили и забрали в СИЗО. После побоев у него контузия, переломы лицевой кости и ноги, разрыв барабанной перепонки.

Правительство Латвии выделило всего 50 тысяч евро для лечения белорусов, пострадавших от насилия и пыток в результате участия в акциях протеста.

Напомним, накануне 17 стран-участниц ОБСЕ инициировали применение "Московского механизма" в отношении Беларуси. Это предполагает создание миссии, которая будет исследовать факты нарушения прав человека.

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