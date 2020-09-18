Латвия приняла на лечение белорусов, травмированных силовиками
Латвия приняла на лечение первых шесть белорусов, которые получили тяжелые травмы на протестах или после задержания.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают латвийские СМИ, среди которых портал Delfi и Latvijas Televīzija.
Пострадавших перевезли через границу с помощью общественной организации, которую не называют.
Они просят не разглашать свои имена и не размещать фото.
Виктор и Иван (имена изменены), с которыми общались журналисты рассказали, что это путешествие в Ригу - их первая поездка в Европу.
У одного из мужчин - тяжелое ранение осколками светошумовой гранаты, в Латвии его будут оперировать уже второй раз. Его ранили, когда он с колонной шел по улице - правоохранители без предупреждения начали бросать светошумовые гранаты.
Второй говорит, что не участвовал в протестах, а в эпицентре событий оказался случайно - силовики схватили его посреди улицы, избили и забрали в СИЗО. После побоев у него контузия, переломы лицевой кости и ноги, разрыв барабанной перепонки.
Правительство Латвии выделило всего 50 тысяч евро для лечения белорусов, пострадавших от насилия и пыток в результате участия в акциях протеста.
Напомним, накануне 17 стран-участниц ОБСЕ инициировали применение "Московского механизма" в отношении Беларуси. Это предполагает создание миссии, которая будет исследовать факты нарушения прав человека.