В Іспанії за добу зареєстрували більше 14 тисяч нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За даними міністерства охорони здоров’я, кількість зареєстрованих в країні випадків зросла на 14 389. З них 4697 діагностовані за останню добу, у які дні були діагностовані решта - не уточнюється.

Загальна кількість підтвержених випадків в Іспанії досягла 640 040, порівняно з 625 651 напередодні.

35% випадків - більше 5 тисяч - припадають на столичний регіон Мадрид. У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на Covid-19.

Померли за добу 90 пацієнтів, загальна кількість загиблих від епідемії зросла до 30 495.

Як вже повідомлялося, сьогодні влада Мадриду анонсувала суттєве посилення карантину - закриття парків та заборону зібрань більше 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в'їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

Також повідомляється, що з початку навчального року в Іспанії через спалахи коронавірусу закрили вже 120 закладів та 565 класів.

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом.