В Іспанії добовий приріст заражень вперше перевищив 14 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом. Це найбільший показник за увесь час епідемії для самої Іспанії та найвищий у всій Європі.

З них 35% випадків - більше 5 тисяч - припадають на столичний регіон Мадрид.

Померли за добу 90 пацієнтів.

Як вже повідомлялося, сьогодні влада Мадриду анонсувала суттєве посилення карантину - закриття парків та заборону зібрань більше 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в'їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

Також повідомляється, що з початку навчального року в Іспанії через спалахи коронавірусу закрили вже 120 закладів та 565 класів.

У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на Covid-19. На столичний регіон припадає майже третина усіх випадків зараження в Іспанії.

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом.