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В Испании зарегистрировали еще 14 тысяч случаев коронавируса

Пятница, 18 сентября 2020, 20:28

В Испании за сутки количество зарегистрированных случаев коронавируса возросло более чем на 14 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным министерства здравоохранения, количество зарегистрированных в стране случаев выросло на 14 389. Из них 4697 диагностировали за последние сутки, в какие дни были диагностированы остальные - не уточняется.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 640 040, по сравнению с 625 651 накануне

35% случаев - более 5000 - приходятся на регион Мадрид. В реанимации Мадрида заняты уже 64% койкомест, оборудованных для больных Covid-19. 

Умерли за сутки 90 пациентов, общее количество погибших с начала епидемии достигло 30 495.

Как уже сообщалось, сегодня власть Мадрида анонсировала существенное усиление карантина - закрытие парков и запрет собраний более 6 человек для всего региона, а также ограничение въезда-выезда из 37 районов, где фиксируют больше всего заражений.

Также сообщается, что с начала учебного года в Испании из-за вспышки коронавируса закрыли уже 120 заведений и 565 классов.

Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений коронавирусом.

Темы: Испаниякоронавирус


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