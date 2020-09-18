Правозахисники та журналісти написали звернення у річницю убивства Ґонґадзе

Правозахисники та медійні інформації опублікували звернення з нагоди 20-х роковин убивства журналіста Георгія Ґонґадзе.

Джерело: звернення правозахисників, яке є у розпорядженні "УП"

Деталі: 18 вересня журналісти та правозахисники збиралися біля стели на Майдані Незалежності у Києві, щоб вшанувати пам’ять Георгія Ґонґадзе та всіх убитих українських журналістів.

Зверненні підписали активісти та журналісти:

Премія імені Георгія Ґонґадзе

Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу

Центр прав людини ZMINA

Інститут масової інформації

Центр Громадянських свобод

ГО "Детектор медіа"

ГО "Львівський Медіафорум"

"Інтерньюз-Україна"

Дослівно: "16 вересня минуло 20 років від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Ґонґадзе. Жорстокий злочин, а також опубліковані невдовзі так звані "плівки майора Мельниченка", які дали підстави підозрювати у причетності до вбивства тодішнього Президента України Леоніда Кучму, збурили професійну спільноту та суспільство і спровокували масові протести, які згодом переросли в акцію "Україна без Кучми". Та попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій, крапку в цій справі не поставлено.

Хоча виконавців злочину було названо й засуджено, замовників досі офіційно не встановлено. А один із виконавців, ексгенерал МВС Олексій Пукач, засуджений за статтею "Замовне вбивство" до довічного ув’язнення, може вийти на свободу, якщо касаційний суд пом'якшить йому покарання. . Розгляд касаційної скарги триває вже близько чотирьох років.

На жаль, смерть Ґонґадзе – не єдиний насильницький злочин проти журналіста. За роки незалежності в Україні, за даними моніторингових та правозахисних організацій, було вбито кількадесят журналістів. Остаточний список досі не укладено, а винуватці більшості злочинів – не названі.

4 травня 2019 року в Черкасах жорстоко побили журналіста Вадима Комарова. Через 46 днів, проведених у комі, чоловік помер. Комаров був незручний багатьом впливовим людям у Черкасах, тому отримував регулярні погрози. Злочин досі лишається нерозкритим, а виконавці й замовники — непокараними.

Убивство журналіста в Черкасах не привернуло уваги політиків та рейтингових медіа. Воно не викликало суспільного резонансу й масштабних акцій протесту. Через рік про смерть Вадима Комарова згадують лише близькі та друзі, а також люди та організації, чия робота — контролювати хід подібних справ. За півтора року поліція так і не оприлюднила результатів роботи.

Серед найгучніших справ останнього часу – вбивство 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета. Суд над звинуваченими у вбивстві триває, однак усі затримані заперечують свою причетність до злочину і називають переслідування політично вмотивованим. Розслідування щодо замовників убивства виокремлено в окрему справу і досі триває.

Ці справи — лише найяскравіші свідчення масштабної і тривожної тенденції. Оскільки Україна є незалежною демократичною країною, де цінують свободу слова й безпеку громадян, зокрема тих, хто бореться за правду, журналісти не мають зазнавати утисків, нападів й ставати жертвами вбивств, а справи проти виконавців та замовників мають бути розслідувані, а не сфабриковані правоохоронними органами.

Ми, що нижче підписались, вимагаємо від української влади забезпечити прозоре розслідування цих справ, встановити та назвати замовників вбивств і не допустити виходу на свободу виконавців, чию причетність доведено. Ми також закликаємо захищати діяльність журналістів і вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на інформацію".

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