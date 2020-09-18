Правозащитники и журналисты написали обращение в годовщину убийства Гонгадзе

Правозащитники и медийные информации опубликовали обращение по случаю 20-й годовщины убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: обращение правозащитников, которым располагает "УП"

Детали: 18 сентября журналисты и правозащитники собирались возле стелы на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов.

Обращении подписали активисты и журналисты:

Премия имени Георгия Гонгадзе

Украинский центр Международного ПЕН-клуба

Центр прав человека ZMINA

Институт массовой информации

Центр Гражданских свобод

ОО "Детектор медиа"

ОО "Львовский Медиафорум"

"Интерньюз-Украина"

Дословно: "16 сентября прошло 20 лет со дня похищения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Жестокое преступление, а также опубликованные вскоре так называемые "пленки майора Мельниченко", которые дали основания подозревать в причастности к убийству тогдашнего президента Украины Леонида Кучму, возмутили профессиональное сообщество и общество и спровоцировали массовые протесты, которые впоследствии переросли в акцию "Украина без Кучмы". Но несмотря на давление гражданского общества и международных организаций, точка в этом деле не поставлена.

Хотя исполнители преступления были названы и осуждены, заказчики до сих пор официально не установлено. Один из исполнителей, экс-генерал МВД Алексей Пукач, осужден по статье "Заказное убийство" к пожизненному заключению, может выйти на свободу, если кассационный суд смягчит наказание. . Рассмотрение кассационной жалобы продолжается уже около четырех лет.

К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственное насильственное преступление против журналиста. За годы независимости в Украине, по данным мониторинговых и правозащитных организаций, были убиты несколько журналистов. Окончательный список до сих пор не закончен, а виновники большинства преступлений - не названы.

4 мая 2019 в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Через 46 дней, проведенных в коме, мужчина скончался. Комаров был неудобен многим влиятельным людям в Черкассах, поэтому получал регулярные угрозы. Преступление до сих пор остается нераскрытым, а исполнители и заказчики - безнаказанными.

Убийство журналиста в Черкассах не привлекло внимания политиков и рейтинговых СМИ. Оно не вызвало общественный резонанс и масштабных акций протеста. Через год о смерти Вадима Комарова вспоминают только близкие и друзья, а также люди и организации, чья работа - контролировать ход подобных дел. За полтора года полиция так и не обнародовала результаты работы.

Среди самых громких дел последнего времени - убийство 20 июля 2016 в Киеве журналиста Павла Шеремета. Суд над обвиняемыми в убийстве продолжается, однако все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политически мотивированным. Расследование относительно заказчиков убийства выделено в отдельное дело и до сих пор.

Эти дела - лишь самые яркие свидетельства масштабной и тревожной тенденции. Поскольку Украина является независимой демократической страной, где ценят свободу слова и безопасность граждан, в частности тех, кто борется за правду, журналисты не должны подвергаться гонениям, нападениям и становиться жертвами убийств, а дела против исполнителей и заказчиков должны быть расследованы, а не сфабрикованы правоохранительными органами .

Мы, нижеподписавшиеся, требуем от украинской власти обеспечить прозрачное расследование этих дел, установить и назвать заказчиков убийств и не допустить выхода на свободу исполнителей, чья причастность доказана. Мы также призываем защищать деятельность журналистов и принимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на информацию".

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