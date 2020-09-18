Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ затримала злочинців у центрі Одеси: під час стрілянини поранені двоє людей

П'ятниця, 18 вересня 2020, 23:13
фото: думская

Співробітники Служби безпеки заявили, що затримали двох зловмисників, які вчинили стрілянину в центрі Одеси. ЗМІ повідомляють, що правоохоронці проводили спецоперацію.

Джерело: пресслужба СБУ, "Думская"

Деталі: У відомстві зазначають, що співробітники СБУ затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси. Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Відомо, що влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення.

За інформацією правоохоронців, учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону.

Пресслужба СБУ на сторінках соцмереж не повідомляє про спецоперацію.

Як повідомили "Думській" джерела в правоохоронних органах, співробітники СБУ з відділу, що займається протидією організованій злочинності, зіткнулися із злодіями.

Злодії дістали травматичні пістолети і відкрили вогонь. Оперативники почали відстрілюватися та поранили двох. На місце прибула поліція, яка одягла наручники на представників кримінального світу.

У пресцентрі СБУ "Думській" повідомили, що це була спецоперація, і співробітники відомства "затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси".

 
думская

Теми: ОдесаСБУполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 вересня: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

оновленоПоліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

Україна оновила епідемічне зонування: вже не червоні три обласні центри

фото, відеоХасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття

У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

Усі новини...
Одеса
Масові святкування в Одесі та Дніпрі: за організаторів взялися силовики
Труханов випереджає Філімонова в рейтингу одеських кандидатів у мери
Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів
Останні новини
23:13
фото, відеоСБУ затримала злочинців у центрі Одеси: під час стрілянини поранені двоє людей
22:34
МЗС: Лукашенко навмисне зібрав хасидів у Білорусі, порушивши карантин
22:03
фотоПравозахисники та журналісти написали звернення у річницю убивства Ґонґадзе
21:28
Новини 18 вересня: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні
21:13
Кернесу в Німеччині "набагато краще" – син
20:40
"Плівки Вовка": ВАКС продовжив термін розслідування справи
20:28
В Іспанії новий рекорд заражень – більше 14 тисяч за добу
20:11
Новини економіки: економіка падає, держбюджет критикують
19:52
оновленоПоліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха
19:48
Курс гривні наблизився до мінімуму 2020 року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!