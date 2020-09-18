СБУ затримала злочинців у центрі Одеси: під час стрілянини поранені двоє людей
Співробітники Служби безпеки заявили, що затримали двох зловмисників, які вчинили стрілянину в центрі Одеси. ЗМІ повідомляють, що правоохоронці проводили спецоперацію.
Джерело: пресслужба СБУ, "Думская"
Деталі: У відомстві зазначають, що співробітники СБУ затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси. Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Відомо, що влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення.
За інформацією правоохоронців, учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону.
Пресслужба СБУ на сторінках соцмереж не повідомляє про спецоперацію.
Як повідомили "Думській" джерела в правоохоронних органах, співробітники СБУ з відділу, що займається протидією організованій злочинності, зіткнулися із злодіями.
Злодії дістали травматичні пістолети і відкрили вогонь. Оперативники почали відстрілюватися та поранили двох. На місце прибула поліція, яка одягла наручники на представників кримінального світу.
У пресцентрі СБУ "Думській" повідомили, що це була спецоперація, і співробітники відомства "затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси".