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СБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека

Пятница, 18 сентября 2020, 23:13
СБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека
фото: думская

Сотрудники Службы безопасности заявили, что задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы. СМИ сообщают, что правоохранители проводили спецоперацию.

Источник: пресс-служба СБУ, "Думская"

Детали: В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Известно, что устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

По информации правоохранителей, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Пресс-служба СБУ на страницах соцсетей не сообщает о спецоперации.

Как сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами.

Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.

В пресс-центре СБУ "Думской" сообщили, что это была спецоперация, и сотрудники ведомства "задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы".

 
думская

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Темы: ОдессаСБУполиция
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