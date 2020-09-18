СБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека

Сотрудники Службы безопасности заявили, что задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы. СМИ сообщают, что правоохранители проводили спецоперацию.

Источник: пресс-служба СБУ, "Думская"

Детали: В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Известно, что устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

По информации правоохранителей, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Пресс-служба СБУ на страницах соцсетей не сообщает о спецоперации.

Как сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами.

Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.

В пресс-центре СБУ "Думской" сообщили, что это была спецоперация, и сотрудники ведомства "задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы".