Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека

Пятница, 18 сентября 2020, 23:13
фото: думская

Сотрудники Службы безопасности заявили, что задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы. СМИ сообщают, что правоохранители проводили спецоперацию.

Источник: пресс-служба СБУ, "Думская"

Детали: В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Известно, что устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

По информации правоохранителей, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Пресс-служба СБУ на страницах соцсетей не сообщает о спецоперации.

Как сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами.

Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.

В пресс-центре СБУ "Думской" сообщили, что это была спецоперация, и сотрудники ведомства "задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы".

 
думская

Темы: ОдессаСБУполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 18 сентября: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

обновленоПолиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ – СМИ

Украина обновила эпидемическое зонирование: уже не красные три областных центра

фото, видеоХасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

Все новости...
Одесса
Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики
Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры
Зеленский пообещал назвать партию-бенефициара танкера Delfi после выборов
Последние новости
23:57
"Тайных соглашений с Россией быть не может" Ермак о словах Богдана
23:13
фото, видеоСБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека
22:34
МИД: Лукашенко специально собрал хасидов в Беларуси, нарушив карантин
22:03
фотоПравозащитники и журналисты написали обращение в годовщину убийства Гонгадзе
21:28
Новости 18 сентября: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні
21:13
Кернесу в Германии "намного лучше" – сын
20:40
"Пленки Вовка": ВАКС продлил срок расследования дела
20:11
Новости экономики: экономика падает, госбюджет критикуют
19:52
обновленоПолиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха
19:48
Курс гривни приблизился к минимуму 2020 года
Все новости...