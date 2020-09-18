СБУ задержала преступников в центре Одессы: во время стрельбы ранены два человека
Сотрудники Службы безопасности заявили, что задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы. СМИ сообщают, что правоохранители проводили спецоперацию.
Источник: пресс-служба СБУ, "Думская"
Детали: В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Известно, что устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.
По информации правоохранителей, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.
Пресс-служба СБУ на страницах соцсетей не сообщает о спецоперации.
Как сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами.
Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.
В пресс-центре СБУ "Думской" сообщили, что это была спецоперация, и сотрудники ведомства "задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы".